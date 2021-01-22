Таджикистан получит 2 млн доз вакцины от коронавируса

CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана подало заявку на получение 2 млн. доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX (Глобальный альянс по вакцинам).

Об этом сообщил Навруз Джафаров, начальник Управления санитарно-эпидемиологической безопасности, экстренной и неотложной медицинской помощи Минздрава. Вакцину, предоставленную стране в рамках COVAX, первыми получат работники сферы медицины, образования, население старше 50 лет и люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, сказал высокопоставленный чиновник в беседе с Радио Озоди.

В конце прошлого года Таджикистан присоединился к международному механизму COVAX, который запущен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

По словам Навруза Джафарова, заявка Таджикистана на получение 2 млн. доз вакцины от коронавируса будет рассмотрена комиссией COVAX, и какую вакцину получит страна - пока неизвестно.

Если Таджикистан получит запрошенное количество доз, можно будет вакцинировать 20 процентов населения. Тем временем, во многих странах, в том числе, в соседнем Узбекистане, власти намерены вакцинировать от коронавируса всех граждан страны. По расчетам узбекских властей, к июню 2021 года вакцину от COVID-19 получат до 60 процентов населения.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в около 50 странах началась вакцинация от коронавируса. Подавляющее большинство из них - 38 - страны с высоким уровнем дохода.

По официальным данным, коронавирусной инфекцией в Таджикистане переболели 13 тысяч человек, умерли 90.



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