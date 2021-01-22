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  22 января 2021
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Секретариат парламента Монголии в сотрудничестве со Швейцарской парламентской службой

CentralAsia (MNG) -  Первый заместитель руководителя секретариата парламента Монголии Н.Цогтсайхан провел онлайн-встречу с руководителем отдела межпарламентского технического сотрудничества и внешних связей Швейцарской парламентской службы Марией Стасик.

Официальные лица обменялись мнениями о расширении и развитии сотрудничества парламентских ведомств двух стран в области мониторинга, оценки и обучения.

Также стороны подчеркнули важность укрепления потенциала офиса, проведения оценки выполнения законов и постановлений, утвержденных парламентом, а также создания единой базы данных и обеспечения участия граждан в выполнении законодательных и надзорных функций парламента.

В онлайн-встрече приняли участие начальник отдела мониторинга и оценки Великого государственного хурала Б.Эрдэнэбилэгт, старший советник отдела мониторинга Ч.Онончимэг, директор Института парламентских исследований Т.Баярмаа и Л.Золзаяа, старший координатор программы управления Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Монголии.

С 2017 года секретариат парламента Монголии развивает сотрудничество со Швейцарской парламентской службой с целью улучшения возможностей проведения оценки выполнения законов и постановлений.

Основы швейцарской федеративной парламентской системы были заложены в 1869 году с принятием конституции. Действующая конституция Швейцарии была принята на референдуме 18 апреля 1999 года.

Демократия Швейцарской конфедерации не является парламентской или президентской в чистом виде, а представляет собой форму правления своего собственного образца. Это заключается в наличии двухпалатного парламента и Федерального Совета (правительства), состоящего из 7 членов, выбираемых парламентом. Особенность швейцарского правительства заключается в том, что члены правительства по очереди назначаются на пост президента на срок в один год.

Благодаря сложившейся практике прямой демократии, граждане Швейцарии могут непосредственно влиять на принятие политических решений в стране. Референдумы в Швейцарии проводятся очень часто по самым разным вопросам.

Швейцария имеет очень давние гуманитарные традиции, а ориентация во внешней политике на нейтралитет позволила стране избежать многих опустошительных войн.

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