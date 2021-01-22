Глава МИД Таджикистана принял участие в сессии министров иностранных дел государств-членов Диалога по сотрудничеству в Азии

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял участие в 17-ой сессии министров иностранных дел государств-участников Диалога по сотрудничеству в Азии под девизом «Новый обычный, безопасный и здоровый туризм», прошедшей в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



На сессии состоялся обмен мнениями по основным направлениям взаимодействия в рамках деятельности диалога по сотрудничеству в Азии. С учетом пандемии новой коронавирусной инфекции главы делегаций уделили особое внимание укреплению многостороннего сотрудничества в сфере экономики, здравоохранения и туризма в рамках Диалога.



В своем выступлении С. Мухриддин обозначил позицию страны относительно основных направлений взаимодействия в рамках диалога по сотрудничеству в Азии. В этой связи была подчеркнута актуальность принятия необходимых мер по адекватному совместному реагированию на возникающие вызовы и угрозы.



По итогам работы сессии был принят итоговый документ – Анкаринская Декларация министров иностранных дел государств-членов Диалога.

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