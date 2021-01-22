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  22 января 2021
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Состоялась встреча посла Таджикистана в Иране с генсекретарем ОЭС

CentralAsia (TJ) -  Состоялась встреча посла Таджикистана в Исламской Республике Иран Низомиддина Зохиди с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Сулайманпуром.

Во встрече стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества Таджикистана с ОЭС в 2021 году и проведения совместных мероприятий по случаю объявления города Душанбе столицей туризма региона ОЭС.

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