Дакка призывает Ташкент возобновить набор бангладешских рабочих

CentralAsia (UZ) - Посол Бангладеш в Узбекистане Захангир Алам на днях провёл встречу в Ташкенте с советником председателя правления ERIELL по Ближнему Востоку Ильхомом Акрамовым и заместителем директора Enter Engineering Pte Ltd Джахангиром Назруллаевым.

В ходе переговоров посольство Бангладеш в Ташкенте призвало Узбекистан возобновить набор бангладешских рабочих в различные компании в этой стране, отмечается в пресс-релизе посольства.

Во время встречи посол также попросил пригласить оставшихся 649 из 888 квалифицированных бангладешских рабочих, получивших визы в Узбекистан. В ответ Ильхом Акрамов заверил представителя Бангладеш в возобновлении найма бангладешских рабочих после завершения оценки общей численности рабочей силы, необходимой для компании в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что инжиниринговая компания в Карши наняла рабочих из Бангладеш. В Узбекистан прибыл первый специальный рейс, который доставил в страну 239 рабочих. Для них организованы рабочие места примерно в 450 км от Ташкента.