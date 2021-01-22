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  22 января 2021
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Дакка призывает Ташкент возобновить набор бангладешских рабочих
Продолжение: В Узбекистане после беспорядков, устроенных рабочими, компания наняла сотни работников из БангладешПредыстория: Бангладеш отправит в Узбекистан 900 трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) -  Посол Бангладеш в Узбекистане Захангир Алам на днях провёл встречу в Ташкенте с советником председателя правления ERIELL по Ближнему Востоку Ильхомом Акрамовым и заместителем директора Enter Engineering Pte Ltd Джахангиром Назруллаевым.

В ходе переговоров посольство Бангладеш в Ташкенте призвало Узбекистан возобновить набор бангладешских рабочих в различные компании в этой стране, отмечается в пресс-релизе посольства.

Во время встречи посол также попросил пригласить оставшихся 649 из 888 квалифицированных бангладешских рабочих, получивших визы в Узбекистан. В ответ Ильхом Акрамов заверил представителя Бангладеш в возобновлении найма бангладешских рабочих после завершения оценки общей численности рабочей силы, необходимой для компании в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что инжиниринговая компания в Карши наняла рабочих из Бангладеш. В Узбекистан прибыл первый специальный рейс, который доставил в страну 239 рабочих. Для них организованы рабочие места примерно в 450 км от Ташкента.

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