В ООН приветствовали решение Вашингтона не выходить из состава ВОЗ

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден подписал указ, который отменяет решение его предшественника Дональда Трампа о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения.



Как сообщает центр новостей ООН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус приветствовали эти решения.



«Ддля меня большая честь объявить, что США останется среди членов Всемирной организации здравоохранения. Вчера президент Байден подписал письма, отменяющее решение предыдущей администрации о выходе из Организации. Эти письма были направлены Генеральному секретарю ООН и вам, дорогой мой друг, доктор Тедрос», - заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.



Он отметил важную роль ВОЗ в борьбе с пандемией и сообщил, что помимо отзыва уведомления о выходе из членства ВОЗ Соединенные Штаты откажутся от намерения сократить число своих сотрудников в структурах ВОЗ и будут выполнять все свои финансовые обязательства перед Организацией.



К тому же, по его словам, президент Байден подпишет указ о присоединении США к инициативе COVAX. «Я также рад объявить сегодня, что Соединенные Штаты планируют развивать многостороннее сотрудничество в деле борьбы с пандемией COVID-19 и восстановления после нее. Позднее сегодня президент Байден подпишет указ, в котором будет отражено намерение США присоединиться к COVAX и поддержать ACT», - сказал глава делегации США.



COVAX — это уникальная инициатива по производству и централизованной закупке вакцин от COVID-19. Она обеспечивает сотрудничество правительств и производителей, направленного на то, чтобы вакцины были доступны не только богатым странам, но и странам с низким уровнем дохода. Инициатива COVAX – это часть более широкой программы ACT Accelerator, которая объединяет страны и организации, участвующие в разработке, производстве и распределении вакцин от COVID-19, а также лекарств и средств диагностики.



Фаучи напомнил, что ровно год назад в Соединенных Штатах в штате Вашингтон был выявлен первый случай SARS-COV-2. Сегодня число заразивших в мире превысило 95 миллионов, и оно продолжает расти.



Доктор из США пообещал, что Вашингтон будет наращивать сотрудничество с ВОЗ также в борьбе с ВИЧ/СПИДом и малярией и в реализации проектов по обеспечению сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав женщин и девочек. Представитель США пообещал поддержать усилия по реформированию и укреплению ВОЗ.



Формально США остаются пока в составе ВОЗ. В случае если бы Байден не отменил решение Трампа о выходе, то официально Вашингтон покинул бы организацию 6 июля 2021 года.



Генеральный секретарь ООН и глава ВОЗ приветствовали указ президента Байдена отменить решение о выходе из состава Организации. В заявлении, опубликованном его пресс-секретарем, Генеральный секретарь Антониу Гутерриш подчеркнул, что поддержка учреждения здравоохранения ООН абсолютно необходима для укрепления глобальных усилий по более скоординированному реагированию на COVID-19.



Глава ООН вновь призвал к глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом. «Настало время для международного сообщества проявить единство и работать вместе в духе солидарности, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия», - говорится в заявлении.



Выступая на 148-й сессии Совета после Фаучи, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус поблагодарил новую администрацию США за решение остаться в составе Организации. «Сегодня хороший день для ВОЗ и для всей системы всемирного здравоохранения. США играют решающую глобальную роль. И я приветствую и поздравляю президента Байдена, вице-президента Харрис и народ США», – подчеркнул Гебрейесус, добавив, что рад тому, что США остаются «в семье наций ВОЗ».

