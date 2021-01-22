[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки коронавирус выявлен у 21, 5 тыс человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 21 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах странах, в том числе активно без клинических проявлений — 2 539 (11,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 677 352 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 98,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 456 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 638 141 человек.

Новости по теме:

print
  • Президент Туркменистана встретился с главой МИД Азербайджана
  • ЕБРР во время пандемии предоставил Узбекистану кредитов на более полумиллиарда долларов
  • В России за сутки коронавирус выявлен у 21, 5 тыс человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com