В России за сутки коронавирус выявлен у 21, 5 тыс человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 21 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах странах, в том числе активно без клинических проявлений — 2 539 (11,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 677 352 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 98,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 456 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 638 141 человек.