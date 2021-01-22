Число жертв коронавируса в России превысило 68 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:12, 22 января 2021
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 580 человек, сообщает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 72 и Санкт-Петербурге — 59.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 68 412 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,6 млн человек, из них выздоровели — 3 млн, под медицинским наблюдением остается 638 141 пациент.