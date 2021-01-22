Узбекистан сократил экспорт газа в прошлом году почти в 5 раз, - Госкомстат

CentralAsia (UZ) - В 2020 году Узбекистан закупил из-за рубежа газа на 50,4 миллиона долларов, а объем экспорта газа в стоимостном выражении снизился в 4,7 раза. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет Госкомстата о внешнеторговом обороте.

В Минэнерго Узбекистана отказались комментировать запрос СМИ о том, из каких стран и сколько газа было импортировано. Между тем источники издания сообщают, что газ был закуплен в Туркменистане.

Как отмечается, экспорт газа в стоимостном выражении снизился в 4,7 раза — с 2,2 млрд до 478,1 млн долларов. Это произошло из-за приостановки экспорта газа в Россию, а также троекратного снижения поставок в Китай в условиях пандемии коронавируса.

По данным Госкомстата, производство газа в Узбекистане в прошлом году снизилось на 10,8 миллиарда кубометров, или 17,8%, по сравнению с предыдущим годом — с 60,5 миллиарда до 49,7 миллиарда кубометров.

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоконференции 16 декабря заявил, что дал указание правительству сократить экспорт газа для внутреннего потребления. По его словам, в Узбекистане наблюдается дефицит 20 миллионов кубометров газа в сутки. Президент отметил, что на нужды населения будет направлено дополнительно 7-8 миллионов кубометров газа в сутки.

Ранее российские СМИ сообщали, что запасы газа в Узбекистане растут за счет резкого сокращения экспорта и избытка природного газа для внутреннего потребления. Пока неизвестно, что помешало правительству отвести лишний газ на нужды населения. Мирзиёев в своем выступлении месяц назад не прокомментировал этот вопрос.