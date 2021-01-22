Во Франции умерла бывшая жена Алена Делона - Натали Делон

CentralAsia (CA) - Во Франции в возрасте 79 лет умерла актриса Натали Делон, бывшая жена актера и режиссера Алена Делона, сообщает издание Paris Match.

«Моя мама умерла сегодня утром в Париже в окружении родных. Она умерла от рака», — рассказал сын Алена и Натали Делон Энтони.

О смерти матери Энтони Делон также сообщил на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Delon (@therealanthonydelon)

Натали родилась в семье испанского происхождения в 1941 году. С Делоном она познакомилась после того, как развелась со своим первым мужем. Сам Делон тогда был помолвлен с Роми Шнайдер, однако в итоге звезды расстались и в 1964 году Ален женился на Натали. Тогда же у пары родился сын Энтони.

В 1967 году Натали дебютировала вместе с Аленом Делоном в фильме «Самурай», затем снималась вместе с Робером Оссейном, Лино Вентурой, Энтони Хопкинсом и Ричардом Бертоном, однако большой известности как актриса не получила.

В 1969 году супруги Делон развелись, сама Натали позднее объясняла это неверностью мужа, отмечает Le Dauphine. Однако они продолжали поддерживать отношения. 11 января 2021 года Энтони опубликовал в своем Instagram совместное фото родителей с подписью: «Любовь непобедима».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Delon (@therealanthonydelon)

Натали Делон после развода продолжала работать в кино, снявшись в общей сложности более чем в 30 фильмах, а кроме того, дважды выступила в роли режиссера и сценариста.