Узбекистан и Казахстан запускают комбинированные туры на паломнические объекты

CentralAsia (KZ) - Между Узбекистаном и Казахстаном будет запущена туристическая программа, в рамках которой планируется создание транспортного коридора, который свяжет главные паломнические объекты 2 стран: мавзолеи в Туркестанкой области Республики Казахстан: Арыстанбаб, Ахмада Яссави, Хаким-ата (Сулейман Бакыргани) и мавзолей Занги-ата в Ташкентской области.

Для этих целей будет упрощена процедура прохождения таможенных пунктов, и будет введен унифицированный визовый режим, что даст людям возможность свободно заезжать на территорию двух стран, сообщает Госкомтуризма Узбекистана.

"Сейчас мы договорились, что на границе двух стран, между Узбекистаном и Казахстаном, будут созданы очень удобные условия для сокращения и упрощения процедур прохождения границ. С узбекской стороны была проведена большая работа. Сейчас и казахстанская сторона на посту Жипек Жолы делает большую работу по их реконструкции. Я думаю, что и на других постах эту работу должны продолжать, чтобы туристические автобусы могли с минимальными временными затратами пересекать границу," – рассказал заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов в интервью казахстанскому новостному агентству Хабар-24.

Также, чтобы увеличить туристический потенциал 2 стран, как считают авторы программы, необходимо открыть новые транспортные коридоры. К слову, представители правительства Казахстана уже договорились с узбекской стороной о строительстве новой железной линии, то есть теперь напрямую из Туркестана в Ташкент можно будет попасть на поезде.

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