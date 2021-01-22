За пять дней почти 6 тысяч зараженных. Эпидемия в Казахстане приближается к пику? (график)

За пять дней почти 6 тысяч зараженных. Эпидемия в Казахстане приближается к пику?

CentralAsia (KZ) - С началом этой недели по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Казахстане ежедневно коронавирус выявляется у более 1 тыс. человек. До этого в течение 2,5 месяцев в РК в среднем около 700 человек заражались коронавирусом ежедневно, иногда прирост показывал 800-900 человек.



С конца октября 2020 года ежедневное число инфицированных начало постепенно подниматься и сегодня достигло почти 1,5 тысячи.



За пять дней (18-22 января) число зараженных увеличилось на 5746 человек:

18 января — 1003 человека;

19 января — 999 человек;

20 января — 1134 человека;

21 января — 1180 человек;

22 января — 1430 человек.

По данным Минздрава, на сегодняшний день лечение от инфекции продолжают получать 25 469 человек. 291 пациент находится в тяжелом состоянии. Из 25,4 тыс. в стационарах находится – 6791 пациент, на амбулаторном уровне – 18 678 пациентов.



Как сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, вероятный пик регистрации случаев коронавируса возможен в конце марта 2021 года. «По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч в сутки», - спрогнозировал Цой.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 января, в «красной зоне» находятся: город Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.



В «желтой зоне»: город Алматы, Карагандинская, Алматинская области.



В «зеленой зоне» — все остальные регионы.

Общее число зараженных с начала пандемии составляет 173 842 человека, скончались почти 2,5 тыс. человек, выздоровели более 150 тыс. пациентов.

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