В Узбекистане почти 4 тысячи добровольцев получили первую дозу китайской вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения проводят III фазу клинических испытаний рекомбинантной вакцины ZF2001 производcтва китайской компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical.

По состоянию на 20 января число лиц, пришедших на скрининг, составило 8153. Из них 3917 добровольцев получили первую дозу вакцины, 120 человек - получили 2-дозу вакцины ZF 2001, сообщили в министерстве.

Как сообщалось ранее, добровольцы застрахованы на весь период испытаний. В течение данного периода в случае возникновения каких-либо побочных эффектов, связанных со здоровьем добровольца, будут возмещены медицинские расходы или предоставлены бесплатные медицинские услуги.

18 января стало известно, что Узбекистан заказал 100 тысяч доз вакцины Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.В Узбекистане вакциной Pfizer-BioNTech, которую в ближайшее время доставят в страну, в первую очередь будут привиты медики и пожилые люди. Об этом в интервью СМИ сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбонов.

По словам Ботиржона Курбонова этой дозы хватит, чтобы 50 тысяч человек смогли получить по две прививки.