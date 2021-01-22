Мужчина совершил самоподжог у Дома правительства в Минске (видео, фото)

CentralAsia (CA) - У Дома правительства на площади Независимости в Минске 35-летний мужчина совершил самоподжог, сообщает портал Tut.by.



В Следственном комитете уточнили, что он облил себя неизвестной жидкостью.



«По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения», - сообщили в Следственном комитете.



Как рассказали в Минздраве, мужчине находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой диагностировали у него ожоги более 50% процентов тела.