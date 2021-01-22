Пресс-секретаря Навального арестовали за призывы к протестам

// Twitter/Kira_Yarmysh

CentralAsia (CA) - Пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток. Об этом она сама сообщила в Твиттере.



Ярмыш задержали вечером 21 января, она провела ночь в ОВД в камере для административно задержанных.

Ранее в Москве также задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова, в четверг также была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.



Ранее в интернете появились призывы организовать массовую акцию в поддержку Навального, арестованного ранее в январе.



В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.



Генпрокуратура РФ вынесла предостережение организаторам несанкционированной массовой акции, запланированной на 23 января.