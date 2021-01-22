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  22 января 2021
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Пресс-секретаря Навального арестовали за призывы к протестам
// Twitter/Kira_Yarmysh
Предыстория: В Москве задержана пресс-секретарь Навального

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток. Об этом она сама сообщила в Твиттере.

Ярмыш задержали вечером 21 января, она провела ночь в ОВД в камере для административно задержанных.

Ранее в Москве также задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова, в четверг также была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

Ранее в интернете появились призывы организовать массовую акцию в поддержку Навального, арестованного ранее в январе.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

Генпрокуратура РФ вынесла предостережение организаторам несанкционированной массовой акции, запланированной на 23 января.

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