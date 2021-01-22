Пресс-секретаря Навального арестовали за призывы к протестам

- Азия и мир, общество
- 17:01, 22 января 2021
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|Предыстория: В Москве задержана пресс-секретарь Навального
CentralAsia (CA) - Пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток. Об этом она сама сообщила в Твиттере.
Ярмыш задержали вечером 21 января, она провела ночь в ОВД в камере для административно задержанных.
Ранее в Москве также задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова, в четверг также была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.
Ранее в интернете появились призывы организовать массовую акцию в поддержку Навального, арестованного ранее в январе.
В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.
Генпрокуратура РФ вынесла предостережение организаторам несанкционированной массовой акции, запланированной на 23 января.