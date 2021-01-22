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  22 января 2021
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По тяжести течения коронавируса Казахстан стоит на 50-месте, - ВОЗ

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Акорда.

Согласно данным ВОЗ, по заболеваемости на 1 млн человек Казахстан занимает 109 место среди 221 государства, по количеству проведенных тестов – 67 место, по смертности – 94 место, по числу выздоровевших от COVID-19 – 48 место, по тяжести течения болезни – 50 место.

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что количество занятых коек в инфекционных стационарах составляет 33%, в реанимационных отделениях – 21%. Также он сообщил о снижении уровня смертности в стране от коронавируса в 4 раза по сравнению с июлем 2020 года.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, должным образом обеспечить подготовку к массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному и полному информированию граждан страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусная инфекция выявлена в 191 стране и территории всего мира.

Коронавирус в Казахстане
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