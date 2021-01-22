Россия отправит в Узбекистан 100 учителей

CentralAsia (UZ) - Сотню российских специалистов направит Министерство просвещения для работы в Узбекистане в рамках второго этапа программы «Класс!», сообщает сайт российского ведомства.

Из них семьдесят человек будут преподавать в школах Узбекистана, а тридцать станут методистами. Они продолжат деятельность, направленную на повышение квалификации педагогических кадров.

Первая группа учителей поедет в Узбекистан уже на следующей неделе. Их направят школы Ташкента, Бухары и Самарканда. Это обусловлено как хорошей транспортной доступностью, так и значимыми региональными точками поддержки русского языка в Узбекистане. Остальные учителя поедут в Узбекистан в феврале.

Также в ближайшие дни начнётся создание учебника по русскому языку как иностранному для Узбекистана. К работе приступят специалисты из обеих стран.

Как сообщал «Русский мир», гуманитарный проект «Класс!» направлен на улучшение качества преподавания и знания русского языка в Узбекистане. Его проводит Минпросвещения, содействие проекту оказывает благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Новый проект является продолжением программы, в рамках которой учителя из нашей страны отправлялись работать за рубеж. Они преподавали не только русский язык, но и другие предметы школьной программы на русском языке. Перед тем как поехать в Узбекистан, учителя прошли подготовку на специальных курсах. Учителям, которые отправятся работать в Узбекистан, будут выплачивать зарплату, предоставят жильё, обеспечат медицинскую страховку, возместят транспортные расходы до места работы и обратно.