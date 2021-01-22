Глава Узбекистана пригрозил министру сельского хозяйства увольнением

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана выступил на сессии с докладом, посвященным задачам социально-экономического развития региона, в ходе чего пригрозил министру сельского хозяйства Жамшиду Ходжаеву увольнением из-за слабого внедрения энергосберегающих технологий. Об этом сообщает Кун.уз.



«Сельское хозяйство сильно отстает. Лично меня это не устраивает. Бухара использует вдвое больше воды в сельском хозяйстве. Вы знаете, как тяжело достать эту воду? Мы потребляем много электроэнергии. Когда мы научимся экономить воду? Когда мы расширим капельное орошение? Я предупредил Ходжаева (министр сельского хозяйства – ред.). Если он не сможет нормально работать, то я его уволю. Я недавно уволил двух министров, его тоже уволю», - сказал глава государства.

Мирзиёев подчеркнул, что сельское хозяйство тоже в неудовлетворительном состоянии.

«Мы по-прежнему работаем как во времена бывшего союза. Когда я был в Европе в 1993 году, я увидел, что каждая капля воды, попадающая в почву, каждый грамм удобрения имеет точный расчет. Когда мы повысим производительность?», - отметил он.

Президент также сообщил, что он предупредил заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрата Ганиева.

«Я также предупредил Ганиева. Если система не будет работать должным образом, то он уйдет в отставку», - заключил он.

28 сентября прошлого года бывший хоким Ферганской области Шухрат Ганиев утвержден в должности заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.