Из-за сильного снегопада в Хорезме несколько районов остались без электричества

CentralAsia (UZ) - Сильный снегопад в Хорезме 21 января привел к отключению электроэнергии в нескольких районах и райцентре Ургенч.

Как сообщает пресс-служба региональных электрических сетей Хорезма, все сотрудники задействованы в ликвидации отключений электроэнергии.

Компания заявила, что все сотрудники «делали свою работу», несмотря на холодную погоду и полночь, чтобы «устранить перебои в подаче электроэнергии в регионах».

Ранее, 19 января, жители поселка городского типа Чалыш Ургенчского района Хорезмской области вышли с протестами против перебоев с газом и электричеством, блокировав трассу Чалыш-Ургенч. Глава Хорезмской области Фарход Эрманов в ходе встречи с протестующими пообещал установить новый трансформатор.

По прогнозу «Узгидромета» во второй половине недели по Узбекистану ожидается резкое понижение температуры, обильные снегопады, на севере страны температуры снизится до минус 15 градусов.