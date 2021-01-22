Из-за сильного снегопада в Хорезме несколько районов остались без электричества

- Узбекистан, погода
- 19:36, 22 января 2021
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CentralAsia (UZ) - Сильный снегопад в Хорезме 21 января привел к отключению электроэнергии в нескольких районах и райцентре Ургенч.
Как сообщает пресс-служба региональных электрических сетей Хорезма, все сотрудники задействованы в ликвидации отключений электроэнергии.
Компания заявила, что все сотрудники «делали свою работу», несмотря на холодную погоду и полночь, чтобы «устранить перебои в подаче электроэнергии в регионах».
Ранее, 19 января, жители поселка городского типа Чалыш Ургенчского района Хорезмской области вышли с протестами против перебоев с газом и электричеством, блокировав трассу Чалыш-Ургенч. Глава Хорезмской области Фарход Эрманов в ходе встречи с протестующими пообещал установить новый трансформатор.
По прогнозу «Узгидромета» во второй половине недели по Узбекистану ожидается резкое понижение температуры, обильные снегопады, на севере страны температуры снизится до минус 15 градусов.