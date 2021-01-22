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  22 января 2021
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В Узбекистане студентов привлекают к сбору данных по росту и весу населения

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане студенты-медики и преподаватели вынуждены ходить по домам и собирать такие данные по приказу Минздрава, где такую работу называют практикой, сообщили местные СМИ

Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду вместе с Государственной инспекцией труда заинтересовались распоряжением Минздрава, по которому студенты-медики выпускных курсов и преподаватели вынуждены ходить по домам и собирать антропометрические данные (рост, вес и измерения отдельных частей тела). В соцсетях даже появились призывы бойкотировать принудительный труд.

В пресс-службе Минздрава объяснили ситуацию. Действия студентов назвали практикой, которую регулирует конкретный закон (постановление президента «О мерах по дальнейшему развитию системы медицинского и фармацевтического образования и науки» от 6 мая 2019 года).

Касательно сбора антропометрических данный первый замминистра Амрилло Иноятов сказал, что все не так, как кажется. Студенты просто изучают здоровье граждан в качестве семейных врачей, проводят осмотры и проверки, это нужно делать под контролем преподавателя.

В регионах такая практика закончится 25 января.

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