Студенты из Туркменистана оказались в бедственном положении в Узбекистане

CentralAsia (TM) - Около половины студентов из Туркменистана, обучающихся в вузах Узбекистана, испытывают серьезные финансовые сложности и имеют долги. Как сообщают источники turkmen.news, из-за проблем с получением переводов от родителей учащиеся вынуждены искать подработки.



В последнее время среди граждан Туркменистана растет популярность учебы в Узбекистане. В одном только Ургенчском государственном университете учатся 1182 приезжих из Туркменистана, в основном из Дашогузского и Лебапского велаятов. Обучение стоит $2 тысячи в год, общежитие — $15 за месяц. Также студентам нужно что-то есть, а продукты в Узбекистане с нового года подорожали. А перед этим многим еще пришлось заплатить $500 за годовую визу.

«Половина студентов в долгах, — заявил источник, знакомый с ситуацией. — Некоторые девушки вынуждены подрабатывать в барах, а молодые люди — автомойщиками и грузчиками. Но и такую работу найти непросто. В Узбекистане много своих безработных».

Официально иностранные студенты вообще не имеют права трудиться в Узбекистане.

Формально студенты иностранных вузов имеют право получать от родителей в Туркменистане денежные переводы через карту Visa и через систему Western Union с возможностью конвертацией по государственному курсу. Но объем этих переводов всегда ограничивался властями Туркменистана, а в последние два месяца деньги получить практически невозможно. В Узбекистане лишь некоторым студентам в январе удалось снять с карт $25. Другие не добились и этого.

Что же касается Western Union, то с начала 2021 года система приостановила работу в Туркменистане. Обсуждалась возможность ее полного закрытия. 20 января за студентов вступился туркменский бизнесмен Берды Бегменов, написавший в Instagram обращение к властям. Он попросил продолжить работу Western Union и увеличить лимит по картам. Спустя примерно сутки Бегменов удалил пост, который успел набрать более 9 тысяч лайков. В сторис бизнесмен пояснил, что убрал запись по просьбе родителей.

В середине января Western Union возобновила работу, но со сниженными лимитами. В Туркменбанке и Туркмено-турецком банке максимальная ежемесячная сумма перевода уменьшена с $150 до $100 в месяц, а в банке «Сенагат» — с $192 до $50. Кроме того, объем переводов на карту Visa снижен с $300 до $100.

Не существует общедоступных нормативных актов, которые четко проясняли бы порядок денежных переводов учащимся зарубежных вузов. Родители узнают о правилах от операционистов банков, которые получают распоряжения от Центробанка и от собственного руководства. Те, в свою очередь, опираются на «распоряжения сверху».