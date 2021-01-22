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  22 января 2021
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Семьи погибших на Ново-Ангренской ТЭС получили помощь по $10 тысяч
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CentralAsia (UZ) -  Решением руководства Ново-Ангренской теплоэлектростанции оказана материальная помощь каждой семье погибших в результате чрезвычайного происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В первые дни после чрезвычайного происшествия 20-21 января, семьям пострадавших была оказана финансовая помощь для проведения траурных ритуальных мероприятий.

22 января была оказана дополнительная материальная помощь в размере 105 млн. сумов (10 тыс долларов) каждой семье погибших, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 20 января на ТЭС, приостановленной накануне для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси. В результате инцидента, случившегося во время проведения планового обслуживания, три человека скончались от полученных травм, ещё трое пострадали.

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