Семьи погибших на Ново-Ангренской ТЭС получили помощь по $10 тысяч

CentralAsia (UZ) - Решением руководства Ново-Ангренской теплоэлектростанции оказана материальная помощь каждой семье погибших в результате чрезвычайного происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В первые дни после чрезвычайного происшествия 20-21 января, семьям пострадавших была оказана финансовая помощь для проведения траурных ритуальных мероприятий.

22 января была оказана дополнительная материальная помощь в размере 105 млн. сумов (10 тыс долларов) каждой семье погибших, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 20 января на ТЭС, приостановленной накануне для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси. В результате инцидента, случившегося во время проведения планового обслуживания, три человека скончались от полученных травм, ещё трое пострадали.