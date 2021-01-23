Официальное письмо о выдвижении Л. Оюун-Эрдэнэ на пост премьер-министра доставлено на имя президента

CentralAsia (MNG) - Глава фракции Монгольской народной партии (МНП) в Великом государственном хурале, депутат Д. Тогтохсурэн и председатель Постоянной комиссии по государственным структурам Л. Энх-Амгалан представили официальное письмо главе администрации президента Монголии г-ну Ө.Шижир о назначении Л. Оюун-Эрдэнэ на пост премьер-министра.

Получив официальное письмо, руководитель администрации президента Ө.Шижир заверил, что предложение будет внесено в Великий Государственный Хурал в установленные законом сроки, в соответствии с Разделом 39.2 статьи 39 Конституции.

На конференции MНП, созванной 22 января 2021 года, члены правящей партии единогласно проголосовали за депутата Л.Оюун-Эрдэнэ, руководителя секретариата кабинета министров, с тем, чтобы назначить последнего на пост премьер-министра.

По Конституции Монголии президент передаст спикеру парламента предложение о кандидатуре на пост премьер-министра. Глава страны должен передать предложение в течение пяти дней после его получения, после чего парламент вынесет окончательное решение.

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