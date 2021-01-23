«Газпром» создал в Монголии компанию для проектирования продолжения «Силы Сибири - 2»

CentralAsia (MNG) - «Газпром» зарегистрировал в Монголии компанию специального назначения «Газопровод «Союз Восток», которая будет заниматься проектно-изыскательскими работами и технико-экономическим обоснованием (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«Газопровод «Союз Восток» станет продолжением на территории Монголии российского газопровода «Сила Сибири – 2», экспортная мощность которого может превысить мощность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении», – приводятся в сообщении слова главы «Газпрома» Алексея Миллера.

В минувший вторник, 19 января, Миллер заявил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, что «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по «Силе Сибири – 2» на территории России.

По его словам, зарегистрированная в Монголии компания специального назначения будет заниматься строительством трубопровода через территорию Монголии. Также он отметил, что ТЭО проекта будет завершено в I квартале 2020 года.

Миллер в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла на этой неделе в режиме видеоконференции, сообщил, что «Газпром» планирует в I квартале 2021 года завершить подготовку технико-экономического обоснования строительства газопровода через Монголию. При этом глава холдинга отметил, что уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный.

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