[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 19 человек

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 22 января, как сообщает Минздрав Монголии, в масштабах страны проведены 15 071 тестов на коронавирус, и у 19 человек в Улан-Баторе выявлен COVID-19. Последние 32 дней в аймаках Монголии не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

За последние сутки 28 человек выписаны из медучреждений страны.

В стране официально зарегистрировано 1611 случаев заражения коронавирусом, из них 1125 пациента вылечились. Показатель выздоровления 70.1%.

Из 473 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 57 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 - в критическом.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Х.Баттулга обвинил политических оппонентов в попытке государственного переворота
  • В Москве задержана пресс-секретарь Навального
  • За сутки в Таджикистане не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com