В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 19 человек

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 22 января, как сообщает Минздрав Монголии, в масштабах страны проведены 15 071 тестов на коронавирус, и у 19 человек в Улан-Баторе выявлен COVID-19. Последние 32 дней в аймаках Монголии не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

За последние сутки 28 человек выписаны из медучреждений страны.

В стране официально зарегистрировано 1611 случаев заражения коронавирусом, из них 1125 пациента вылечились. Показатель выздоровления 70.1%.

Из 473 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 57 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 - в критическом.

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