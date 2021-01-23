За сутки в Казахстане полторы тысячи человек заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1548 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает Telegram-канал coronavirus2020.kz. В разрезе регионов статистика заболевших выглядит так:
— Нур-Султан — 235;
— Алматы — 130;
— Шымкент — 8;
— Акмолинская область — 209;
— Актюбинская область — 11;
— Алматинская область — 83;
— Атырауская область — 104;
— Восточно-Казахстанская область — 52;
— Жамбылская область — 27;
— Западно-Казахстанская область — 74;
— Карагандинская область — 78;
— Костанайская область — 170;
— Кызылординская область — 3;
— Мангистауская область — 11;
— Павлодарская область — 226
— Северо-Казахстанская область — 116;
— Туркестанская область — 11.
Всего в стране выявлены 175 390 заболевших КВИ. За прошедшие сутки 1 050 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане — 158 647 человек.