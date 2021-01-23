За сутки в Казахстане полторы тысячи человек заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1548 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает Telegram-канал coronavirus2020.kz. В разрезе регионов статистика заболевших выглядит так:

— Нур-Султан — 235;

— Алматы — 130;

— Шымкент — 8;

— Акмолинская область — 209;

— Актюбинская область — 11;

— Алматинская область — 83;

— Атырауская область — 104;

— Восточно-Казахстанская область — 52;

— Жамбылская область — 27;

— Западно-Казахстанская область — 74;

— Карагандинская область — 78;

— Костанайская область — 170;

— Кызылординская область — 3;

— Мангистауская область — 11;

— Павлодарская область — 226

— Северо-Казахстанская область — 116;

— Туркестанская область — 11.

Всего в стране выявлены 175 390 заболевших КВИ. За прошедшие сутки 1 050 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане — 158 647 человек.

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