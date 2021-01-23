В Узбекистане за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса. Всего 78 317

- Узбекистан, общество
- 11:12, 23 января 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 22 января количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 78 317 (+45).
Поданным Минздрава республики, новые случаи выявлены в 9 регионах страны.
За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, общее число умерших от болезни достигло 621.
Общее число вылеченных пациентов составило 76 778 (+26), показатель выздоровления составил 98%.
Из 918 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях страны, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.