В Узбекистане за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса. Всего 78 317

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 22 января количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 78 317 (+45).

Поданным Минздрава республики, новые случаи выявлены в 9 регионах страны.

За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, общее число умерших от болезни достигло 621.

Общее число вылеченных пациентов составило 76 778 (+26), показатель выздоровления составил 98%.

Из 918 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях страны, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.