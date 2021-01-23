ВОЗ оценила данные о росте смертности из-за британского штамма COVID

Мария ван Керкхове

CentralAsia (CA) - Рост смертности от коронавируса может быть связан не только с появлением новых штаммов SARS-CoV-2, но и с перегрузкой системы здравоохранения. Об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, трансляция велась в Twitter ВОЗ.

Она сообщила, что организация получила от британских ученых данные о том, что новый вариант вируса может иметь более высокую летальность. Ван Керкхове отметила, что если повышается скорость передачи вируса, то растет и чиссло зараженных. «Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций», — сказала она.

Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре, отметила представитель ВОЗ. Как следствие начинается перегрузка системы здравоохранения, что ведет к увеличению смертности.

Ван Керкхове призвала делать все возможное, чтобы остановить передачу вируса, вне зависимости от его вариантов.

О том, что британский штамм вируса может приводить к более высокой смертности, чем оригинальный вариант, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон. Правительственный советник Патрик Валланс уточнил, что риск смерти пациента может вырасти на 30%.

Об опасности британского штамма еще в декабре предупредили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Специалисты пришли к выводу, что этот вариант на 56% заразнее, чем прежние мутации, что приведет к более высокому уровню госпитализаций и смертей в 2021 году.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса в середине декабря. По данным властей, он активно распространялся с середины ноября, но мог появиться уже в сентябре. Впоследствии, по данным ВОЗ, его выявили более чем в 60 странах. В России первого зараженного новым штаммом обнаружили в конце прошлого года, симптомов у него не было.

Позднее о новых мутациях вируса сообщили также в Нигерии, ЮАР, Японии и США. В ВОЗ предупредили, что человечеству стоит ожидать появления все новых разновидностей вируса.