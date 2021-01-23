В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19

- Азия и мир, общество
- 11:21, 23 января 2021
- Просмотров: 546
CentralAsia (CA) - Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил делать первую прививку от коронавируса одной вакциной, а вторую положенную дозу ставить уже другой. Об этом говорится на сайте центра.
CDC указал, что разрешенные в США вакцины «не взаимозаменяемы друг с другом или с другими вакцинами против СOVID-19». В то же время, сообщает центр, в исключительных ситуациях для второй дозы может быть использована любая доступная мРНК вакцина от коронавируса. В таком случае спустя первого укола должно пройти минимум 28 дней.
Завершать вакцинацию другим препаратом можно, к примеру, если вторая доза вакцины, которую первоначально получил пациент, недоступна, или если неизвестен производитель первой вакцины.
«Безопасность и эффективность серии смешанных продуктов не оценивались», — подчеркнул центр.
В США зарегистрированы вакцины от коронавируса производителей Pfizer-BioNTech и Moderna. Действуют возрастные ограничения. Препарат Pfizer-BioNTech можно использовать людям не моложе 16 лет, вакцину Moderna — не моложе 18 лет.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в США превысило 24 млн человек.