В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) - Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил делать первую прививку от коронавируса одной вакциной, а вторую положенную дозу ставить уже другой. Об этом говорится на сайте центра.

CDC указал, что разрешенные в США вакцины «не взаимозаменяемы друг с другом или с другими вакцинами против СOVID-19». В то же время, сообщает центр, в исключительных ситуациях для второй дозы может быть использована любая доступная мРНК вакцина от коронавируса. В таком случае спустя первого укола должно пройти минимум 28 дней.

Завершать вакцинацию другим препаратом можно, к примеру, если вторая доза вакцины, которую первоначально получил пациент, недоступна, или если неизвестен производитель первой вакцины.

«Безопасность и эффективность серии смешанных продуктов не оценивались», — подчеркнул центр.

В США зарегистрированы вакцины от коронавируса производителей Pfizer-BioNTech и Moderna. Действуют возрастные ограничения. Препарат Pfizer-BioNTech можно использовать людям не моложе 16 лет, вакцину Moderna — не моложе 18 лет.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в США превысило 24 млн человек.