В Таджикистане назначили нового главу ВОЗ, предыдущая заболела коронавирусом

CentralAsia (TJ) - В Европейском бюро ВОЗ сообщили, что она была эвакуирована из страны и ответили на самые важные вопросы о пандемии.

Как сообщает «Азия-Плюс», ссылаясь на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения, представитель ВОЗ в Таджикистане Бахтыгуль Каррыева после визита в Согдийскую область, в конце ноября заболела коронавирусом. После непродолжительного лечения дома и в инфекционной больнице города Душанбе, она была эвакуирована из страны.

Согласно внутренним правилам ВОЗ, по решению штатного врача организации, доктор Каррыева была переведена на лечение по месту работы, в Копенгаген.

Болела она, по собственному признанию, тяжело, но к счастью без осложнений. Сейчас она чувствует себя нормально.

В конце декабря 2020 года, в результате конкурсного отбора, на эту должность был назначен доктор Виктор Ольшавски. Ранее он являлся постоянным представителем ВОЗ в Боснии и Герцеговине. Доктор Ольшавски приступит к работе в скором времени.

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