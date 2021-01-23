[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане назначили нового главу ВОЗ, предыдущая заболела коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  В Европейском бюро ВОЗ сообщили, что она была эвакуирована из страны и ответили на самые важные вопросы о пандемии.

Как сообщает «Азия-Плюс», ссылаясь на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения, представитель ВОЗ в Таджикистане Бахтыгуль Каррыева после визита в Согдийскую область, в конце ноября заболела коронавирусом. После непродолжительного лечения дома и в инфекционной больнице города Душанбе, она была эвакуирована из страны.

Согласно внутренним правилам ВОЗ, по решению штатного врача организации, доктор Каррыева была переведена на лечение по месту работы, в Копенгаген.

Болела она, по собственному признанию, тяжело, но к счастью без осложнений. Сейчас она чувствует себя нормально.

В конце декабря 2020 года, в результате конкурсного отбора, на эту должность был назначен доктор Виктор Ольшавски. Ранее он являлся постоянным представителем ВОЗ в Боснии и Герцеговине. Доктор Ольшавски приступит к работе в скором времени.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Х.Баттулга обвинил политических оппонентов в попытке государственного переворота
  • В Узбекистане за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса. Всего 78 317
  • Число жертв коронавируса в России превысило 68 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com