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  23 января 2021
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Ученые США обнаружили заболевание, повышающее риск заболеть коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Заболевания верхних отделов желудочного-кишечного тракта могут сделать организм более уязвимым перед коронавирусом. Такую информацию опубликовал журнал Gastroenterology со ссылкой на специалистов Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Ранее попадание коронавируса на продукты питания считалось безопасным, поскольку желудочная кислота способна нейтрализовать его, передает ТАСС.

Однако люди с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью страдают от забросов кислоты обратно в пищевод. Изменения, вызванные этим заболеванием, могут привести к появлению клеток, которые способны связываться с коронавирусом, предупреждают ученые.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) встречается довольно часто и характеризуется регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка. Ей страдают 10-20% взрослых. У некоторых людей, страдающих от ГЭРБ, наблюдаются повреждения слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивно-язвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагит), а у части больных - цилиндроклеточной метаплазии. Это хроническое состояние может привести к развитию клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов. Также заболевание часто встречается у младенцев и обычно проявляется после рождения.

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