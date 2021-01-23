Более чем в 40 городах России пройдут акции в поддержку Алексея Навального

CentralAsia (CA) - В России начались акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии. DW следит за событиями 23 января.

В российских городах в субботу, 23 января, начались акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.

А вот так силовики разгоняют людей, несогласных с тем, что их обворовывает плешивый дед pic.twitter.com/nbgjSWuTP0 — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

Во Владивостоке бойцы ОМОНа начали жесткий разгон участников акции. Видео разгона опубликовал штаб Навального в этом городе.

Возле «Версаля» жёсткие задержания. Горожан скручивают и уводят люди в камуфляже. pic.twitter.com/UbZieS8NPs — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

Акция солидарности проходит в Улан-Удэ. Об этом сообщается на Telegram-канале "Команда Навального". Редакция канала обновила список российских городов, в которых запланированы пикеты, митинги и шествия. Всего в списке более 40 городов.

YouTube-канал "Навальный Live" начал трансляцию, посвященную акциям в поддержку Навального. "С 10.00 по московскому времени и до позднего вечера наша команда будет вести прямую трансляцию всероссийских протестов", - говорится в описании к стриму.

Первое задержание в Москве

Задолго до начала акции в Москве на Пушкинской площади столицы России задержали мужчину с табличкой "Я не боюсь". Задержанного доставили в Тверской ОВД, сообщается в Telegram-канале Avtozak Live. Пушкинская площадь в Москве с вечера пятницы фактически на осадном положении: вокруг стоят ограждения, много полиции и спецтехники, в том числе автозаки. Около Охотного ряда со стороны гостиницы "Москва" также скапливается полицейский транспорт.

Во время акции в Благовещенске силовики задержали не менее 10 человек, сообщили изданию "ОВД-Инфо" сами задержанные. Среди них есть несовершеннолетний и журналист Андрей Афанасьев.

Во Владивостоке омоновцы задерживают людей, вышедших на акцию солидарности с Алексеем Навальным и другими политическими заключенными в России. Об этом сообщает штаб Навального во Владивостоке.

ОМОН хватает отдельно стоящих людей. Держитесь вместе! pic.twitter.com/jeI0hRuuKk — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

Акции в поддержку Алексея Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира. Список этих городов со ссылками опубликовал, в частности, на своей странице в Facebook российский и американский финансист Слава Рабинович.

В видеотрансляции штаба Навального во Владивостоке сообщается о массовых задержаниях участников акции. Полностью перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жалуются на снижение скорости мобильного интернета.

В Хабаровске силовикам в во время проходившей там акции дали команду: "Хватать всех подряд!". Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания.

Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина, сообщил местный штаб Навального. Несколько автозаков, наполненные людьми, уехали, но задержания ОМОНом на площади Ленина продолжаются.

В Хабаровске продолжаются задержания участников акции в поддержку Навального, передает местный штаб оппозиционера. По его сведениям, полиция "действует грубо": среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов.

Митинги начались в Южно-Сахалинске и Магадане, передает сетевое издание "Медиазона".

Тем временем Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision.

Полиция уже подготовилась к завтрашней акции в Москве: Пушкинская площадь полностью перегорожена, попасть на нее завтра, очевидно, будет невозможно.



Фото: Дмитрий Кочанов / @SotaVision >> pic.twitter.com/4BDyekAzm5 — SOTA (@SotaVision) January 22, 2021

Несколько сотен человек в Хабаровске перешли на соседнюю площадь, однако бойцы ОМОНа вытесняют их и оттуда. Митингующие хабаровчане кричат: "Россия будет свободной" и "Долой царя!"

Акция на площади Ленина продолжилась массовым шествием. Участники акции в Хабаровске скандировали: "Свободу!", "Единая Россия" - партия воров!" и "Пока мы едины - мы непобедимы!". Шествие идет в 2 колонны, в каждой примерно по 300 человек, сообщает корреспондент DW.

Сотрудники ОМОНа в Хабаровске начинают одиночные задержания участников протеста, применяя дубинки. Окружающие кричат: "Фашисты!".

Акция в Хабаровске продолжается. Участники скандируют: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!". Служащие полиции ведут оперативную съемку на месте событий, но не вмешиваются в происходящее. Местный штаб Навального сообщил, что их стрим смотрят 10 тысяч человек. По оценке активистов, такого не было со времен летних митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Полицейские с мегафонами указывают, что акция в Хабаровске не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытаются оттеснить собравшихся с площади.

На митинг в Хабаровске собрались уже около 700 человек, передает корреспондент Deutsche Welle. Большинство участников носят защитные маски. Собравшиеся на площади Ленина скандируют: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Сотрудники полиции в Хабаровске перекрыли несколько центральных улиц. Между тем полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где ожидается митинг, отмечают активисты штаба Навального.

Глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан и доставлен в отделение полиции, сообщил адвокат Константин Бубон. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера,а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.