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  23 января 2021
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В городах России в акциях в поддержку Навального уже приняли участие больше 15 тысяч человек

CentralAsia (CA) -  В митингах в поддержку Алексея Навального в разных городах России уже приняли участие больше 15 тысяч человек.

Как передаёт Мeduza, такие данные по состоянию на 11:00 по московскому времени приводит «МБХ медиа», основываясь на подсчетах своих корреспондентов в регионах.

Пока самые многочисленные митинги прошли во Владивостоке и Иркутске. В каждом из этих городов по подсчетам «МБХ медиа» вышли больше трех тысяч человек. Кроме того, примерно по тысяче человек принимают участие в акциях в Новосибирске, Барнауле, Улан-Удэ и Хабаровске.

По подсчетам «ОВД-Инфо», всего задержаны 167 человек. Больше всего — в Хабаровске (28), во Владивостоке (23), Комсомольске-на-Амуре (23), Новосибирске (19), Южно-Сахалинске (13), Якутске (13) и Благовещенске (12).

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