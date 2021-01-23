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  23 января 2021
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В работе Facebook произошел сбой в ряде стран

CentralAsia (CA) -  Пользователи Facebook в ряде стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступило из США, Великобритании, Нидерландов, Франции и Японии.

Так, американцы начали отмечать неполадки в работе Facebook после 21:30 по времени восточного побережья США 22 января (05:30 мск 23 января). Из них 85% испытывали трудности со входом, 5% — с новостной лентой, еще у 8% соцсеть не работала вовсе.

«Я каким-то образом вышла из Facebook и не могу вернуться обратно», — написала пользователь соцсети из США в Twitter.

В Великобритании 68% жалоб были связаны со входом в аккаунт, 15% — с работой приложения, еще 17% — с полным сбоем работы Facebook.

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