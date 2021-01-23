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  23 января 2021
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В Москве задержан блогер Илья Варламов

CentralAsia (CA) -  На Пушкинской площади в Москве 23 января задержали блогера Илью Варламова, сообщает Daily Storm. Сам блогер заявил, что его пока не посадили в автозак, и правоохранители «выясняют обстоятельства». Через пятнадцать минут Варламова отпустили.

«Я пока не в автозаке, я рядом с ним. Пока выясняются обстоятельства», — сказал Варламов после сообщений о задержании. На вопрос корреспондента Daily Storm, задержали ли его правоохранители, блогер ответил: «Пока не знаю».

Позднее полицейские отпустили блогера.

23 января в российских городах проходят массовые несанкционированные акции протеста. Наиболее массовые митинги ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге. Часть протестующих выступают в поддержку политика Алексея Навального, арестованного 18 января. Несогласованные акции разгоняются полицией, собирающихся задерживают правоохранители.

Накануне главное управление МВД по столице РФ предупредило об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Тем не менее, о желании выйти на митинги в этот день в соцсетях заявили десятки тысяч человек.

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