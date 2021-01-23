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  23 января 2021
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В Екатеринбурге на акции в поддержку Алексея Навального начались задержания

CentralAsia (CA) -  В Екатеринбурге на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального начались задержания. Как передает издание Znak.com, задержали уже минимум шесть-семь человек, которые стояли с плакатами.

Протестующие начали отбивать задержанных и кидать снежками в сотрудников ОМОН. После этого силовики выставили живой щит.

По данным портала Е1, среди задержанных оказался уличный художник Тимофей Радя.

Шествие в поддержку Навального началось в Екатеринбурге около 14:30 в вокресенье.

В акции, по оценкам Znak.com, приняли участие от 3 тыс. до 5 тыс. человек. Они беспрепятственно дошли до сквера у Театра драмы.

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