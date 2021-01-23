В Москве и Петербурге начались задержания оппозиционеров. Фото

CentralAsia (CA) - Задержания начались в центре Москвы, где в субботу, 23 января, сторонники оппозиции намерены провести несанкционированный митинг, сообщает Интерфакс.

Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители неоднократно предупредили собравшихся о недопустимости массового скопления людей ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, напомнили о необходимости ношения масок и перчаток.

На Пушкинской площади в Москве у памятника поэту собралось несколько десятков человек. Среди собравшихся большинство - молодые люди, некоторым из которых на вид нет 18 лет.

Более десятка человек уже препровождены в автозаки. Среди задержанных большинство - молодые люди. Задержания продолжаются.

В Петербурге также начались выборочные задержания оппозиционеров на Сенатской площади. Несколько журналистов поместили в автозаки, несмотря на наличие специальных жилетов, выдаваемых Смольным.

Как сообщалось, Химкинский городской суд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил оппозиционера Алексея Навального под стражу до 15 февраля.

Ранее, 29 декабря прошлого года ФСИН России объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому делу "Ив Роше", которым он признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.

Оппозиционер был задержан в аэропорту "Шереметьево" по возвращении в РФ из Германии, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

После ареста Навального в интернете появились призывы организовать массовую акцию в его поддержку.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности.