Число участников в поддержку Навального в Москве достигло 10 тысяч, - СМИ

CentralAsia (CA) - На несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы собралось около 4 тыс. человек, сообщили в ГУ МВД по столице России.

Там 23 января проходит акция сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального. По оценке РБК, еще до ее начала были задержаны 40 человек.

Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что на акцию вышли около 10 тыс. человек, передает РБК.

В сообщении МВД РФ информация о задержанных не приводится.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начались по всей стране 23 января. Причиной стал арест политика 18 января после его прилета из Германии.

Ранее на Дальнем Востоке задержали более 100 участников протестов. Затем более 40 человек задержали в Москве. Кроме того, более 90 человек были задержаны в Сибири. Кроме того, в Москве задержали сотрудницу ФБК Любовь Соболь сразу после того, как она приехала на митинг. 22 января суд арестовал пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.