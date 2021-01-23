Роскомнадзор сообщил об удалении из соцсетей 89% призывов на митинги в поддержку Навального

CentralAsia (CA) - Из социальных сетей удалено почти 90% сообщений, в которых звучат незаконные призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму», — говорится в сообщении.

В РКН отметили, что к настоящему моменту удалено 89% таких сообщений от числа выявленных. По данным ведомства, наиболее массово подобные призывы размещались в соцсетях TikTok и «ВКонтакте». Из первой удалили 93% сообщений с призывами, из второй — 87%.

Несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января проходят во многих городах России. Их организовали соратники оппозиционера, которые объявили о проведении митингов после того, как Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Туда он прибыл из Германии, где проходил курс лечения после отравления боевым химическим веществом «Новичок». 18 января суд отправил Навального под арест на 30 суток из-за нарушений условий испытательного срока, который касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток».

Как только в Сети начали появляться призывы к участию в митингах 23 января, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, где звучат подобные сообщения. Соответствующее указание было направлено в Роскомнадзор, который обратился, в частности, к администрациям «ВКонтакте» и TikTok с требованием пресекать вовлечение несовершеннолетних пользователей в противозаконные протестные массовые мероприятия. 21 января в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что обнаружили в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube призывы к несовершеннолетним идти на митинги. Регулятор пригрозил соцсетям административными штрафами, нормы по которым вступили в силу 10 января.

Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что сотрудники полиции будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января. Кроме того, в МВД прокомментировали ролики с «полицейскими» в TikTok, в которых люди в полицейской форме призывали выйти на протестные акции. В полиции их назвали «фейковыми и постановочными», а также пообещали наказать авторов записей.