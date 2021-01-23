Полиция задержала более 350 человек на митингах в России, - СМИ

CentralAsia (CA) - Полиция задержала более 350 человек на митингах в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передает Reuters.

В субботу, 23 января, полиция задержала более 350 человек по всей России и разогнала митинги по всей стране.

Навальный призвал своих сторонников к протесту после ареста в прошлые выходные, когда он вернулся в Москву из Германии, впервые после отравления нервно-паралитическим веществом.

В центре Москвы полиция задержала не менее 100 человек еще до начала акции протеста. Ещё до начала митинга собрались 1000 человек.

Некоторые скандировали «Путин - вор» и «Позор», пока полиция разгоняла людей с улиц.

Группа наблюдателей протеста «ОВД-Инфо» сообщила, что на данный момент задержано не менее 369 человек, в том числе 67 человек в сибирском городе Новосибирске, передает издание.

Власти заявили, что протесты незаконны, потому что они не были должным образом санкционированы. Ранее на этой неделе Навальный был заключен под стражу на 30 дней за предполагаемое нарушение условий условно-досрочного освобождения.

Кремль пока никак не комментировал митинги.

Как показал сайт мониторинга downdetector.ru, в субботу произошли перебои в работе мобильных телефонов и интернет-служб. Эта тактика иногда используется властями, чтобы затруднить протестующим общение между собой и обмен видеозаписями в Интернете.