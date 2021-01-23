В Москве произошли столкновения протестующих и ОМОН. По стране задержаны 1338 человек

CentralAsia (CA) - На Страстном бульваре в Москве произошли столкновения участников несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК.

На видеозаписи, сделанной корреспондентом, видно, как толпа на пересечении Страстного бульвара и улицы Петровка попыталась оттеснить сотрудников ОМОН, те в ответ применили в отношении протестующих дубинки. Несколько человек, включая омоновца, оказались на асфальте, им помогли подняться.

Участники акции скандировали: «Позор, позор!». По словам корреспондента, во время столкновений был применен перцовый газ. Кто его распылил, силовики или протестующие, неизвестно.

Несанкционированная акция в центре Москвы в поддержку Алексея Навального началась днем 23 января. Большинство участников собрались на Пушкинской площади. Спустя несколько часов силовики зачистили площадь. Во время акции и разгона митингующих произошли столкновения, а также задержания протестующих. Пока официальных данных по числу задержанных от властей не поступало. По информации «ОВД-Инфо», по состоянию на 17:10 мск в столице России были задержаны почти 400 человек. В целом по стране задержали 1338 человек, утверждают правозащитники.

В МВД России заявляли, что в Москве на акцию вышли около 4 тыс. человек, Reuters насчитал 40 тыс. участников.