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  23 января 2021
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В США умер телеведущий Ларри Кинг

CentralAsia (CA) -  Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщается в его аккаунте в Twitter. Он скончался в больнице, причина не уточняется. Ранее СМИ писали, что у телеведущего обнаружили коронавирус.

«С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга — нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе»,— говорится в сообщении.

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке. Его ток-шоу Larry King Live выходило на телеканале CNN в течение 25 лет и попало в Книгу рекордов Гиннесса. Телеведущему дали интервью более 50 тыс. человек, среди которых президент России Владимир Путин, первый президент СССР Михаил Горбачев, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, боксер Майк Тайсон, музыканты Пол Маккартни, Фрэнк Синатра. Неотъемлемыми деталями имиджа телеведущего были подтяжки и очки.

В 2010 году Кинг заявил об уходе с телевидения, однако в 2013 году начал вести передачу Larry King Now на телеканале RT America.

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