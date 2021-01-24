Еще 24 человека вылечились от COVID-19 в Монголии

CentralAsia (MNG) - За последние сутки в Улан-Баторе от коронавирусной инфекции выздоровели 24 человек. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции в Монголии, увеличилось до 1149 человек, а показатель выздоровления составил составил 70,6%.

По состоянию на 23 января, как сообщает Минздрав Монголии, в масштабах страны проведены 12 848 тестов на коронавирус, и у 16 человек в Улан-Баторе выявлен COVID-19. Последние 33 дней в аймаках Монголии не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

В стране официально зарегистрировано 1627 случая заражения коронавирусом. В настоящее время на лечении находится 465 человека.

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