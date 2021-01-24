На митингах в России задержаны более 3 тысяч человек, - правозащитники

CentralAsia (CA) - Во время несогласованных протестных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России задержали более 3 тыс. человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Правозащитники сообщают, что на 23:43 по московскому времени всего по стране задержали 3068 человек. Больше всего их в Москве — 1167. На втором месте — Санкт-Петербург (466 задержанных), на третьем — Новосибирск (96 человек).

Ранее правозащитники сообщали о почти 2,7 тыс. задержанных. По данным детского омбудсмена России Анны Кузнецовой, среди них более 300 несовершеннолетних.

В Москве задержания проводились не только на Пушкинской и Трубной площадях, Цветном бульваре, где проходил основная протестная акция, но и около СИЗО «Матросская тишина», где сейчас находится Навальный.

23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел.