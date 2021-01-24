В Узбекистане за сутки выявили 58 новых случаев коронавируса. Всего 78 375

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23 января количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 78 375 (+58).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 10 регионах страны.

За сутки в Ташкенте вылечено 16 пациентов, общее число выздоровевших составило 76 815 (+37) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 939 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.