В Узбекистане за сутки выявили 58 новых случаев коронавируса. Всего 78 375

- Узбекистан, общество
- 11:07, 24 января 2021
- Просмотров: 761 English
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23 января количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 78 375 (+58).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 10 регионах страны.
За сутки в Ташкенте вылечено 16 пациентов, общее число выздоровевших составило 76 815 (+37) человек, показатель выздоровления составляет 98%.
Из 939 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.