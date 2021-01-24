Повесился начальник цеха Ново-Ангренской ТЭС, где произошёл взрыв, унесший жизни 3 человек

CentralAsia (UZ) - 40-летний начальник цеха, который был привлечен к следствию по делу о взрыве в энергоблоке, повесился в собственном доме в Ташкентской области, передает Uznews.uz.



Накануне, 23 января, 40-летний С.Ш., работавший начальником цеха Ново-Ангренской ТЭС, повесился в собственном доме в столичной области. Данную информацию подтвердил руководитель пресс-службы Ташкентской областной администрации Бехзод Кобулов.

Сообщается, что взрыв на ТЭС, в результате которого погибло трое людей, произошел в возглавляемом им цехе. Покойный был привлечен к следствию по делу о взрыве в цехе.

Официальной информации пока нет.

20 января три человека погибли в результате вспышки пыльно-угольной воздушной смеси на Ново-Ангренской ТЭС, еще трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Семьям погибшим выделили по 4,9 млн сумов (470 доларов) на похороны и по 105 млн сумов дополнительно (10 тысяч долларов).