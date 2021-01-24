В Индии поставили рекорд по числу привитых от COVID-19 людей за сутки - 347 тысяч

CentralAsia (CA) - Индийские медики за прошедшие 24 часа сделали рекордное число прививок от коронавируса. За сутки были вакцинированы свыше 347 тысяч жителей страны, свидетельствуют данные Минздрава Индии (Министерства здравоохранения и благосостояния семьи).

За неделю с момента начала кампании по массовой вакцинации населения в стране прививку сделали 1 390 592 жителя Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минздраве отмечают, что число людей, записывающихся на прививку, постепенно растёт, несмотря на то что в первые дни вакцинации число желающих привиться было значительно ниже прогнозного уровня.

Власти Индии запустили массовую вакцинацию населения страны от коронавирусной инфекции 16 января. Прививать население будут в несколько этапов. В первую очередь прививки полагаются медработникам и работникам других профессий в зоне повышенного риска. На втором этапе кампании по вакцинации вакцина станет доступна для жителей Индии старше 50 лет, а также тем, что страдает от хронических заболеваний. Согласно планам индийских властей, к середине года прививку сделают около 300 млн жителей страны.