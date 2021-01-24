За сутки в мире выявлено более 600 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - По данным ВОЗ за последние сутки в мире выявлено более 600 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Всемирной организации здравоохранения число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет более 96 млн 877 тысяч, из них более 2 млн 098 тысяч человек умерли. За последние сутки в мире выявлено 600 790 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, 15 846 больных умерло.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразилось более 98 млн 728 тысяч человек, из них более 2 млн 120 тысяч скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где по данным ВОЗ выявлено более 24,413 млн зараженных. На втором месте находится Индия (более 10,639 млн), на третьем — Бразилия (более 8,697 млн), на четвертом — Россия (3,698 млн), на пятом — Великобритания (3,583 млн).

По данным ВОЗ, за последние сутки в США было зарегистрировано 188 176, Индии — 14 256, Бразилии — 59 119, России — 20 921 и Великобритании — 40 261 новых случаев заболевания.