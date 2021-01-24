В Гонконге на карантин закрыли около 10 тысяч человек

CentralAsia (CA) - Власти Гонконга заблокировали некоторые районы, где зафиксированы новые вспышки эпидемии коронавируса. Людей не выпускают за пределы определенных периметров. Нельзя даже выйти из дома до прохождения теста.

Режим действует с субботы, 23 января, и продлится, как обещают власти, двое суток. Были взяты пробы воды в некоторых зданиях, чтобы проверить, не распространяется ли вирус через водопровод.

В карантинных районах улицы патрулируют полицейские в масках, одноразовых медицинских накидках, щитках для лица и перчатках. Движение транспорта в этих местах запрещено.

В этих районах Гонконга, я начала января зарегистрировали около 160 тысяч новых случаев коронавируса.