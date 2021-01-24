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  24 января 2021
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Автомобиль с тремя пассажирами повис над обрывом в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Спасатели МЧС Казахстана спасли троих мужчин от падения с обрыва, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РОСО МЧС Казахстана.

Сообщается, что 23 января в 3.50 часов поступило сообщение в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК. В Карасайском районе в ущелье Кок-лай-сай требуется помощь спасателей.

"Автомобиль с молодыми людьми при подъеме в гору съехал с дороги, два колеса с правой стороны находились над обрывом. Машина уперлась задним крылом в дерево, что предотвратило от падения в обрыв. В автомобиле находились трое человек, они не могли выйти из салона, так как легковая машина могла сорваться вниз. Ситуация ухудшалась с каждой минутой - у пострадавших заканчивалось топливо, молодые люди замерзали", - рассказали в РОСО.

Сообщается, что спасатели, прежде чем начать эвакуацию, при помощи полиспаста зафиксировали машину, вытянули ее от обрыва и при помощи двух тросов отбуксировали машину в безопасную зону. Пострадавшие были освобождены из машины. Медицинская помощь никому не потребовалась, заключили в пресс-службе.

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